Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn potwierdził zatrzymania i podał, że funkcjonariusze lubelskiej delegatury ABW dokonali ich w jednej z miejscowości woj. lubelskiego.

- Zatrzymany przez agentów Rafał C. od października 2012 do lutego 2014 r. miał zajmować się fikcyjnym obrotem sprzętem elektronicznym po to, by otrzymać zwrot podatku VAT. Jego żona Elżbieta C. pomagała mężowi w legalizacji pieniędzy wyłudzonych ze zwrotu podatku - powiedział Żaryn.

Agenci ABW przeszukali mieszkanie zatrzymanych oraz siedzibę spółki, przez którą miało dochodzić do wyłudzeń VAT. Zatrzymali też laptopy, telefony i nośniki pamięci oraz dokumentację bankową i finansowo-księgową firmy kierowanej przez małżeństwo.

- Prokuratura Regionalna w Lublinie zabezpieczyła na poczet przyszłych kar dwie nieruchomości należące do małżeństwa. Śledczy podejrzewają, że kupiono je za pieniądze pochodzące z wyłudzeń podatkowych. Zarzucono im poświadczanie nieprawdy, niekorzystne rozporządzanie mieniem i pranie pieniędzy. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o aresztowaniu obojga na trzy miesiące - dodał rzecznik.

Według śledczych sprawa będzie rozwijać się, niewykluczone są kolejne zatrzymania w tym śledztwie.