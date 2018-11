Ciarka powiedział, że nie może ujawnić, ilu policjantów będzie zabezpieczało marsz. - Takich danych nie ujawniamy i nie dlatego, że jest to szczególny rok; nigdy nie ujawniamy liczby policjantów użytych do zabezpieczenia - wyjaśnił w sobotniej rozmowie z Radiem Zet.

- Po zabezpieczeniu być może już będzie można takie dane ujawnić. Chodzi o taktykę przyjętych działań, (...) tak żeby ewentualne środowiska, które miałby na celu podgrzanie atmosfery, nie wiedziały z jakimi grupami policjantów mają do czynienia - wskazał rzecznik.

Zapowiedział, że "oprócz policjantów w mundurach będą też policjanci, którzy pełnią służbę po cywilnemu, zbierający informacje". Jak zaznaczył, te informacje - co się dzieje w tłumie - będą na bieżąco analizowane.

- Pracujemy do ostatniej minuty biorąc pod uwagę wszystkie możliwe warianty - mówił.

Wyjaśnił, że policja musi brać pod uwagę zagrożenie naturalne, jak np. załamanie pogody, zagrożenie wywołane przez ludzi związane z katastrofami, wypadkiem drogowym, a jednym z możliwych zagrożeń jest zbiorowe zakłócenie porządku.

Ciarka powiedział też, że tak jak co roku policjantów z Komendy Stołecznej Policji będą wspierać strażnicy miejscy i Żandarmeria Wojskowa. Pytany, czy będzie to również wojsko, odparł, jeśli uznamy, że Żandarmeria Wojskowa to wojsko - to tak. Wyjaśnił, że Żandarmeria to policja wojskowa, która wspierała już policję podczas różnych wydarzeń.

- Natomiast jeśli chodzi o wojsko jako armię, kojarzące się z poligonami - nie, tutaj takiej potrzeby (...) nie ma - wskazał. Dodał też, że użycie wojska jest bardzo skomplikowaną procedurą, na którą musi wyrazić zgodę sam prezydent.

Strona rządowa i Stowarzyszenie "Marsz Niepodległości" porozumiały się, jak świętować marsz z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Poinformowali o tym PAP szef KPRM Michał Dworczyk oraz rzecznik Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości" Damian Kita. Negocjacje zakończyły się w piątek tuż przed północą. Przedstawiciele obu stron opracowali wspólny komunikat, w którym zapraszają wszystkich w niedzielę 11 listopada na godzinę 14:00 na Rondo Romana Dmowskiego. Poinformowali także, że o godzinie 15 przewidziane jest przemówienie Prezydenta Andrzeja Dudy, a następnie marsz ruszy w stronę Stadionu Narodowego.