Julia Przyłębska, która była gościem TVP Info, odniosła się do konferencji, zorganizowanej kilka dni temu na Zamku Królewskim w Warszawie w ramach stowarzyszenia Trybunałów Konstytucyjnych krajów bałtyckich i Morza Czarnego. Jak podkreśliła, "Europa to nie są tylko Niemcy, to nie jest Francja, Włochy", ale "my wszyscy".

- Każdy, nawet najmniejszy kraj poprzez swoje dziedzictwo kulturowe jest częścią naszej tożsamości europejskiej (...). Dlatego z prezesem Trybunału Konstytucyjnego Litwy uznaliśmy, że powinniśmy stworzyć pewną alternatywę dla tej myśli prawniczej czy idei Trybunałów Konstytucyjnych Europy Zachodniej. Ta wymiana poglądów również z takimi przedstawicielami takich Trybunałów Konstytucyjnych jak ukraiński, mołdawski. Wiem, że niektóre media dość deprecjonująco opisywały te kraje, a to jest niezwykle ważne, dlatego że to są kraje aspirujące. Tzn. są to kraje, które w jakimś sensie odwołują się do dziedzictwa europejskiego. Nie są częścią Unii Europejskiej, aspirują i to od nas chcą się uczyć tej Europy. I skoro chcą się od nas, od Polaków, od Litwinów uczyć Europy to powinniśmy być z tego dumni - stwierdziła.

Na uwagę prowadzącego, że Zachodnia Europa pewnie inaczej na to patrzy, Przyłębska odparła, że "często tam przebywa, rozmawia z różnymi prawnikami, politykami i bynajmniej tak nie patrzą". - Myślę, że Zachodnia Europa jest niedoinformowana. Wielokrotnie, kiedy rozmawiamy, to oni są zdziwieni, ponieważ mają pewną narrację. Żyjemy w świecie postmodernistycznym, w którym jest narracja. To, co stworzysz przez narrację, istnieje i żyją w pewnej narracji, stworzonej przez zachodnie media, ponieważ my nie dość przebijamy się do tych mediów zachodnich. Próbujemy to zrobić - podkreśliła.

Prezes TK zaapelowała także do wszystkich, a szczególnie do młodego pokolenia, by będąc za granicą, "starali się mówić o swojej polskości, prezentować ją i być z niej dumni". - Nigdy, będąc gdziekolwiek za granicą, nie wstydziłam się, że jestem Polką. Byłam dumna, że jestem Polską i, wierzcie mi państwo, mam poczucie wielkiej godności, kiedy rozmawiam z każdym w każdym zakątku świata. Uważam, że jesteśmy naprawdę wspaniałym narodem, mamy piękną historię, przepiękny język, piękną literaturę, filozofię, wspaniałych matematyków. Mamy z czego być dumni. Naprawdę jesteśmy wspaniałym, wielkim narodem i powinniśmy być z tego dumni - podsumowała.