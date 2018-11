Informację o przedstawieniu kierowcy zarzutu przekazał w poniedziałek PAP oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie Paweł Łotocki. - Jest to zarzut z art. 177 par. 2. To czyn zagrożony karą do ośmiu lat więzienia - powiedział kom. Łotocki.

Policjant dodał, że po wypadku kierowca został formalnie zatrzymany, a po przedstawieniu zarzutu zwolniony do domu. Jest pod dozorem policji, został też zobowiązany do wpłacenia poręczenia majątkowego.

Do wypadku doszło wieczorem na drodze krajowej nr 86, na oznakowanym i oświetlonym przejściu na pieszych. W kobiety idące przejściem uderzył prowadzony przez 36-latka z powiatu zawierciańskiego hyundai tucson.

Jak relacjonuje policja, po uderzeniu przez samochód jedna z kobiet wpadła do rowu, druga znalazła się po przeciwnej stronie jezdni, a trzecia wpadła jeszcze pod koła jadącego za tym autem volkswagena. Ta ostatnia kobieta, 46-latka, trafiła do szpitala. Jest w ciężkim stanie. Na miejscu zginęły 44-latka i 39-latka.

Nie od razu udało się ustalić tożsamość potrąconych kobiet. Teraz wiadomo, że wszystkie ofiary to obywatelki Ukrainy.

Kierowca hyundaia był trzeźwy, pobrano mu krew do badań, by ustalić, czy nie był pod wpływem narkotyków.