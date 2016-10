"Czy pan prezes był kobietą?". "Czarny protest" przed domem Jarosława Kaczyńskiego [ZDJĘCIA]

Banner z wizerunkiem Marii Kaczyńskiej na ogrodzeniu domu Jarosława Kaczyńskiego

"Ale będziemy dążyli do tego, by nawet przypadki ciąż bardzo trudnych, kiedy dziecko jest skazane na śmierć, mocno zdeformowane, kończyły się jednak porodem, by to dziecko mogło być ochrzczone, pochowane, miało imię. Chcemy, by było to możliwe ze względu na realną pomoc, która będzie udzielana także ze środków publicznych. Oczywiście mowa tylko o tych przypadkach trudnych ciąż, gdy nie ma zagrożenia życia i zdrowia matki" - powiedział Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla PAP.