Lech i Maria Kaczyńska ekshumowani. Ciała pary prezydenckiej trafiły do badań

EKSHUMACJA CIAŁ PARY PREZYDENCKIEJ NA WAWELU

Pierwsza z 83 zaplanowanych przez Prokuraturę Krajową ekshumacji w śledztwie dotyczącym tej katastrofy rozpoczęła się w poniedziałek wieczorem i zakończyła się już we wtorek, krótko przed godz. 1.00, kiedy z Wawelu trumny zostały przewiezione do pomieszczeń Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Tam we wtorek rano mają się rozpocząć zlecone przez prokuraturę, a prowadzone przez 14-osobowy międzynarodowy zespół ekspertów badania: sekcja zwłok i pobranie próbek do badań laboratoryjnych.