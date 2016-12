Zakończyły się uroczystości pogrzebowe Łukasza Urbana, kierowcy ciężarówki, który zginął w zamachu w Berlinie 19 grudnia. W pogrzebie w Baniach (Zachodniopomorskie) uczestniczył prezydent Andrzej Duda, wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, szefowa kancelarii premiera Beata Kempa. Przemówienie nad grobem wygłosił też przedstawiciel zachodniopomorskiego stowarzyszenia przewoźników drogowych Romuald Szmit. Jego zdaniem, gdyby polskich kierowców nie traktowano gorzej niż tych z Europy Zachodniej, to do tej tragedii by nie doszło.