Anty-, cyber- i post, czyli pojęcia, które zdefiniują rok 2017

Smartfon

Cyberprzestrzeń



Czwarty, oprócz lądu, powietrza i morza, teatr działań wojennych. Chociaż wirtualny, jest jak najbardziej zabójczy. Przekonali się o tym dotkliwie ukraińscy artylerzyści podczas konfliktu na wschodzie kraju. Koordynaty celu, wprowadzane ręcznie do startych, sowieckich haubic D-30, wyliczali w aplikacji na smartfony stworzonej przez oficera z 55. brygady artyleryjskiej Jarosława Szewczuka. Zauważył to rosyjski wywiad wojskowy GRU, który zhakował aplikację, dzięki czemu przesyłała ona informacje dotyczące położenia telefonu. Efekt? W trakcie konfliktu 80 proc. haubic tego typu zostało zniszczonych. Możemy być pewni, że jeśli gdziekolwiek w tym roku wybuchnie jakiś konflikt, to z pewnością na pierwszej linii frontu znajdą się ludzie w okularach, siedzący przed komputerami.