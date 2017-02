"Cała Polska czyta konstytucję prezydentowi". KOD protestował, Andrzej Duda zjeżdżał na nartach

Protest KOD

W czasie, gdy kolumna z Andrzejem Dudą podjechała pod stok narciarski, grupa działaczy Komitetu Obrony Demokracji namalowała na stoku narciarskim czerwoną farbą napis "Konstytucja" oraz rozpostarła transparent z napisem "Cała Polska czyta konstytucję prezydentowi". - Chcieliśmy przypomnieć prezydentowi, że prezydentura to nie tylko fajne imprezy, jeżdżenie na nartach, kupowanie sprzętu do nurkowania, rauty i bale, ale również praca i on jako prawnik powinien to rozumieć najlepiej, że wszystko musi się odbywać w granicach prawa. Naszym zdaniem pan prezydent łamie konstytucję przede wszystkim poprzez nie przyjęcie przysięgi trzech prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego - powiedział PAP jeden z działaczy KOD Michał Grzemowski. Na akcję szybko zareagowała policja, która zaprowadziła aktywistów na parking obok stacji narciarskiej, gdzie dalej pikietowali.