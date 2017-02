Dramatyczny wypadek w Szczecinie. Stracił panowanie nad autem, uderzył w przystanek. Są ranni [ZDJĘCIA]

SZCZECIN. SAMOCHÓD UDERZYŁ W PRZYSTANEK

Osobowy mercedes wjechał na ul. Wyszyńskiego w barierę, która oddzielała jezdnię od przystanku tramwajowo-autobusowego – wyjaśnia aspirant Irena Kornicz zespołu prasowego zachodniopomorskiej policji okolicznością piątkowego wieczornego wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 50-letni kierowca chwilę przed zdarzeniem z niewyjaśnionych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem.



Poszkodowanych w wypadku zostało pięć osób, które stały na przystanku.



Jak powiedziała Kornicz, kierowca mercedesa był trzeźwy.



Poszkodowani zostali przewiezieni do szczecińskich szpitali – powiedziała rzeczniczka zachodniopomorskiego pogotowia ratunkowego Elżbieta Sochanowska. Mają od 17 do 70 lat. Najpoważniejsze obrażenia ma 17-letnia dziewczyna, która została przewieziona do szpitala z urazem głowy i klatki piersiowej. Stan zdrowia pozostałych poszkodowanych czterech osób jest dobry, ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo – dodała.