Żydzi z całego świata przybywają do Leżajska. Będą się modlić przy grobie cadyka [ZDJĘCIA]

Żydzi w Leżajsku

Jak powiedział PAP Henryk Ślanda z Fundacji Chasydów Leżajsk–Polska, w piątek przyjeżdżają ci chasydzi, którzy chcą spędzić w Leżajsku szabas. Będą oni przybywać do Leżajska aż do zachodu słońca w piątek, czyli do szabasu, w czasie którego nie wolno się im przemieszczać. Dodał, że w tym czasie spodziewa się około 600-700 gości. Część z nich po modłach wyjedzie, ustępując miejsca kolejnym grupom, które będą przybywać już po szabasie. Właśnie od zmroku w sobotę przez całą noc i przez niedzielę przyjedzie najwięcej pielgrzymów. Ślanda spodziewa się, że łącznie w uroczystościach z okazji rocznicy śmierci cadyka weźmie udział ok. 6-7 tys. chasydów z Europy, USA, Kanady i Izraela.