Protest

Uczestnicy protestu oświadczyli, że jest on wyrazem sprzeciwu wobec wschodniej polityki imigracyjnej rządu premier Beaty Szydło. - Naszym zdaniem jest to kontynuacja polityki Platformy Obywatelskiej (...). W 2016 r. przybyło do Polski ponad milion Ukraińców. Zdaniem ONR, mamy do czynienia z postępującą ukrainizacją polskiego rynku pracy - powiedział rzecznik prasowy ONR Tomasz Kalinowski.