"Uwolnić Ameera", "ABW = policja polityczna". Pikieta przed MSWiA przeciw deportacji irackiego Kurda [ZDJĘCIA]

Pikieta ws. deportacji Ameera

Tego dnia rzecznik koordynatora służb specjalnych Jan Żaryn poinformował o wszczęciu procedury deportacyjnej Ameera Alkhawlany’ego - doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaznaczył, że nie ma na nią wpływu decyzja sądu w Przemyślu, który zwolnił go z aresztu.



Dzisiaj dostaliśmy informację, że po sześciu miesiącach w areszcie Ameer został zwolniony przez sąd, ponieważ przedstawione przez ABW dowody nie pozwalały dłużej go przetrzymywać – mówiła Magda, uczestniczka pikiety. Od tamtej pory nie było z nim kontaktu, po kilku godzinach dowiedzieliśmy się, że zmierza do Warszawy, skąd zostanie przeprowadzona deportacja. Adwokat Ameera złożył zażalenie. Jesteśmy tu, by wyrazić sprzeciw wobec takich działań i solidarność z Ameerem - dodała.



Oliwia z inicjatywy Solidarni z Ameerem podkreśliła, że "to nie pierwszy przypadek, kiedy osoba bez postawionych zarzutów została aresztowana, a potem wydalona z kraju".



Przypomniała, że w sprawie Ameera interweniowali: RPO, HFPC, fundacja Panoptykon i inne organizacje, odbywały się pikiety. Podkreśliła, że ONZ apeluje o nieodsyłanie nikogo do Iraku ze względu na skrajne niebezpieczeństwo.