Donald Tusk

- Urodziny, jak urodziny. Trochę zza okrągłe, ale ważne, że dożyłem, bo to nie było przecież wcale takie pewne – powiedział dziennikarzom Tusk dodając, że urodziny "bez haratania w gały, to by nie były urodziny". Zapytany o to, jakich życzeń oczekiwałby z okazji urodzin. - Przed meczem – oczywiście zdrowia, kondycji, szczęścia – szczęście to jest chyba dzisiaj wyjątkowa potrzeba – mówił Tusk dodając, że z kolei po meczu "już sobie sam da radę".