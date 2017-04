Rozdali "ostatnie" karpie, bo "minister odwołał wigilię". Hodowcy ryb wyszli na ulicę

Protest

W petycji organizatorzy Ogólnopolskiego Solidarnościowego Protestu Rybaków Śródlądowych domagają się uruchomienia dopłat rolno-środowiskowych, które zostały zapisane w rozporządzeniu ministra gospodarski morskiej z dn. 28 lutego br. Ministerstwo w marcu poinformowało o zamiarze przeznaczenia tych środków na inny cel. Resort jest gotowy do rozmów z "karpiarzami" "przy stole, a nie na ulicy". - Rekompensaty miały być przeznaczone dla wszystkich 16 województw, teraz minister chce, by pieniądze dostały tylko trzy nadmorskie województwa. Jest to skandal ze względów społecznych, niesprawiedliwość. (...) Są to środki, które w części rekompensują hodowcom ryb na stawach utrzymania polskiej przyrody i obszarów Natura 2000 - poinformował dziennikarzy przewodniczący Rybackiego Sztabu Kryzysowego Sławomir Litwin.