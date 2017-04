ONR maszerował w Warszawie. Pojawili się Obywatele RP, interweniowała policja. "Wstydźcie się!", "Kogo bronicie?" [ZDJĘCIA]

Rocznicowy marsz ONR i kontrdemonstracja Obywateli RP

"Nawiązujemy bezpośrednio do przedwojennego Obozu Narodowo-Radykalnego, chcemy kontynuować tę tradycję, ale nie patrzymy tylko jako epigoni w przeszłość, chcemy zaznaczać, że idea nacjonalistyczna to nadal idea aktualna, że państwami powinny rządzić narody, a nie jakieś kasty demoliberalne, że państwa nie powinny być rozdzierane przez partie polityczne" - powiedział rzecznik prasowy ONR Tomasz Kalinowski. "To nadal są hasła aktualne, dlatego chcemy kontynuować tę myśl" - dodał.