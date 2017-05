Przepychanki, race, okrzyki. Narodowcy kontra Obywatele Solidarni w sprawie "Klątwy"

Przepychanki przed teatrem

Przed teatrem, w którym w sobotę wieczorem odbył się spektakl, zgromadzili się działacze Obozu Radykalno-Narodowego, Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego, członkowie Krucjaty Różańcowej, a także uczestnicy pikiety organizowanej przez stowarzyszenie Obywatele Solidarnie w Akcji. Przed rozpoczęciem spektaklu, podczas manifestacji środowisk narodowych - która miała miejsce po drugiej stronie al. Zielenieckiej niż siedziba Teatru Powszechnego - z platformy przemawiał m.in. poseł Robert Winnicki. "Bronimy zasad cywilizowanej Europy" - oświadczył. Jego zdaniem policja powinna zamknąć tę - jak powiedział - "profanację". Głos zabrał również Marcin Dybowski, przedstawiciel Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. "Nie chcemy, by w Polsce nastąpiła taka dekadencja, jak nastąpiła na Zachodzie" - mówił. "Przyszliśmy się modlić za odważnych ludzi, którzy przerwą ten spektakl". Zarzucił policji, że nie przeciwdziała łamaniu prawa, tylko broni manifestującym dostępu do miejsca, gdzie to prawo jest łamane.