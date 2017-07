Borusewicz do protestujących przed Sejmem: Was nie są w stanie przegłosować [ZDJĘCIA]

Protesty przed Sejmem

Andrzej Duda oświadczył we wtorek, że zgłosił do Sejmu projekt noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa; proponuje, by członków KRS Sejm wybierał większością 3/5 głosów. Prezydent dodał, że nie podpisze ustawy o Sądzie Najwyższym w jej obecnym kształcie, jeśli Sejm nie uchwali jego projektu ustawy ws. KRS. We wtorek od rana pod Sejmem trwa demonstracja m.in. KOD i Obywateli RP przeciwko planowanym zmianom w sądownictwie. "Informacja, którą podał prezydent pokazuje, że naciski obywateli skuteczne. PiS i prezydent zauważył, że jesteście” - podkreślił Borusewicz. Jak ocenił jest to "pierwszy krok do sukcesu". "Was nie są w stanie przegłosować. Wasz głos jest niezwykle ważny" - oświadczył wicemarszałek.