Nocna próba w Warszawie przed defiladą – większą niż rok temu. "Po raz pierwszy weźmie w niej udział pododdział WOT"

Nocna próba przed defiladą

- iNa co dzień nas nie widać, ćwiczymy, jesteśmy w garnizonach. Święto Wojska Polskiego to jedna z niewielu okazji, gdy wojsko może wyjść i się zaprezentować. Tego dnia chcemy pokazać jaki mamy sprzęt, jak jesteśmy wyszkoleni, jak pięknie się prezentujemy – powiedziała ppłk Joanna Klejszmit z Dowództwa Garnizonu Warszawa. Choć próba – dwukrotny przemarsz i przejazd trasą, przy której zostanie ustawiona trybuna honorowa – rozpoczęła się po północy, widzów nie brakowało. - Fakt, że nocą przychodzą mieszkańcy, by oglądać próbę, to dla nas ogromne wsparcie. Bardzo to lubimy, bo wtedy widzimy, że to wszystko ma sens – dodała ppłk Klejszmit.