W Warszawie pochowano w poniedziałek Janusza Głowackiego. Pisarz spoczął na Wojskowych Powązkach. W uroczystościach wzięli udział m.in. byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski, rodzina oraz przyjaciele. "Nie możemy zgubić Janusza. Szukajmy go zawsze, by nic, co nam zostawił, nie zginęło" - mówił podczas uroczystości pogrzebowych ks. Andrzej Luter.