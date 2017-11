Prezydent wybrał 11 nowych pomników historii. ZOBACZ ZDJĘCIA

Kopiec Kościuszki

Rozporządzenia uznające nowe obiekty zabytkowe za Pomniki Historii zostały wręczone przez prezydenta Andrzeja Dudę podczas czwartkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Prezydent powiedział, że uroczystość dzięki ogromnemu wsparciu wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego "daje szansę zrealizowania tego wielkiego zamierzenia, jakie razem podjęliśmy - że na 100-lecie odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości będzie 100 Pomników Historii, czyli będzie 100 obiektów w Polsce wpisanych na tę ważną, prestiżową, istotną dla naszego dziedzictwa kulturalnego listę". "Cieszę się, że dzisiaj kolejnych nowych 11 obiektów do tej listy dołączy, 12 obiekt to rozszerzenie obiektu już wpisanego na tą listę" - dodał. Dotychczas lista ta liczyła 70 obiektów. Pomnik Historii to jedna z form ochrony zabytków o wyjątkowym znaczeniu dla historii i kultury Polski. Formuła ta funkcjonuje od 1994 r. Ostateczną decyzję o wpisaniu zabytkowego obiektu na listę Pomników Historii podejmuje prezydent. Obecnie jest to 70 zabytków szczególnej rangi, w tym Kraków - jako historyczny zespół miasta, Biskupin – jako rezerwat archeologiczny, Częstochowa – z zespołem klasztoru ojców paulinów na Jasnej Górze, a także Grunwald – jako pole bitwy, Wieliczka – kopalnia soli oraz Frombork – z zespołem katedralnym.