Chasydzi z całego świata ściągnęli do Leżajska. Modlili się przy grobie cadyka

Żydzi5

Uroczystości rozpoczęły się w nocy ze środy na czwartek i trwały do czwartkowego wieczoru. Przyjeżdżający do Leżajska Żydzi uczestniczyli w modlitwach przed grobowcem cadyka. Wierzą, że cadyk w rocznicę swojej śmierci (zmarł 11 marca 1787 roku) zstępuje z nieba i zabiera do Boga ich prośby o zdrowie, pomyślność dla dzieci lub sukcesy w pracy. Zapisują je na karteczkach zwanych kwitełe i składają przy grobie cadyka. Modlitwom przy grobowcu cadyka, tzw. ohelu towarzyszą tradycyjne tańce i śpiewanie psalmów.