Polskie i amerykańskie czołgi na Wisłostradzie. Próba generalna wielkiej defilady w Warszawie [FOTO]

Czołgi na Wisłostradzie

W wydarzeniu swoją reprezentację będą mieć też wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych. Zaprezentowany będzie sprzęt, jakim te formacje dysponują. "Będzie ponad 60 pocztów sztandarowych, ponad 200 pojazdów wojskowych, ponad 100 samolotów i śmigłowców - dodał. Po skończeniu defilady odbędzie się piknik żołnierski na błoniach Stadionu Narodowego" - zapowiedział minister. Dodał, że będzie to okazja do obejrzenia z bliska sprzętu wojskowego, spróbowania żołnierskiej kuchni oraz do rozmowy z żołnierzami.

Minister przypomniał, że dokładnie w niedzielę przypada dziesięciolecie ważnego wydarzenia. "W Tbilisi, dokładnie 10 lat temu, śp. prezydent Lech Kaczyński oraz przywódcy państw naszej części Europy, przywódcy Estonii, Łotwy, Litwy i Ukrainy uczestniczyli w wydarzeniu, w wielkim wydarzeniu przed parlamentem gruzińskim. Kilka dni wcześniej doszło do inwazji rosyjskiej na Gruzję" - powiedział minister.

Jak mówił, "ta wizyta przywódców naszej części Europy spowodowała, że Rosja zatrzymała się". "Spowodowała, że dziś Gruzja jest wolnym krajem" - podkreślił.