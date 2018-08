Szef MON na otwarciu Air Show: Polacy mają we krwi zachwyt nad sztuką lotniczą

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Jarosław Mika podczas Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show w Radomiu

Szef MON podkreślał, że pokazy lotnicze w Radomiu "to wielkie wydarzenie o olbrzymiej skali, jedno z największych w Europie". Dziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania pokazów oraz tym, którzy przyszli je oglądać. "Mamy coś takiego we krwi, my Polacy, że jesteśmy zachwyceni tym, co można nazwać sztuką lotniczą" - powiedział Mariusz Błaszczak, życząc widzom "wielu wrażeń i doznań".