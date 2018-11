1 listopada kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to dzień, w którym katolicy modlą się za wszystkich świętych, zarówno tych wyniesionych na ołtarze, jak i tych anonimowych. Święto to ma wymiar powszechny, celebruje się je w każdym kościele katolickim na całym świecie. Tego dnia, jak co roku, Polacy licznie odwiedzają cmentarze i groby swoich bliskich.