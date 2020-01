Reklama

Pożyczka od rodziny - jakie mogą być konsekwencje

W przypadku, kiedy decydujesz się na udzielenie pożyczki osobie z rodziny, należy pamiętać, że mogą się zdarzyć różne przypadki, które spowodują, że pożyczone pieniądze nigdy Ci nie zwrócą. Ponadto, zarówno pożyczkodawca, jak i pożyczkobiorca mogą być oszukane,a konsekwencje takich działań zawsze są nieprzewidziane.

W sierpniu 2019 roku sąd w Poznaniu nie uznał roszczenia o tym, że krewni nie zwrócili pożyczki. Pożyczkodawca dokonał czterech przelewów o łącznej kwocie 180 tysięcy złotych. Przez to, że nie zostały podane tytuły przelewów (na przykład “pożyczka”), sąd uznał podanie za niewiarygodne. Z kolei pozwani stwierdzili, że przekazana kwota była opłatą za kupno mieszkania. W związku z powyższym sąd odrzucił roszczenie.

Podobna sytuacja zdarzyła się również w mieście Augustów. Kobieta w ciąży i z dwójką dzieci nie mogła spłacić czynszu za mieszkanie, dlatego pożyczyła 20 tysięcy złotych u swojej cioci. Krewna zaproponowała podpisanie umowy, której kobieta nawet nie przeczytała. Zgodnie z umową, kobieta była zobowiązana do przeniesienia własności mieszkania pożyczkodawcy w przypadku niespłacenia długu. Pokrzywdzona zgłosiła sprawę do prokuratury, obecnie jest ona w trakcie procedowania.

Zdarzają się jednak też pozytywne decyzje sądu. Przedsiębiorca w Łodzi pożyczył krewnemu pieniądze i sporządził odpowiednią umowę, w której zostały uwzględnione wszystkie warunki zwrotu pożyczki: data, kwota i odsetki za korzystanie z pożyczki. Sąd zmusił pozwanego do spłaty 3617 złotych wraz z opłatami sądowymi.

Jak pożyczać od krewnych: o czym warto wiedzieć

Wszystkie kwestie, związane z kredytowaniem osób krewnych zostały uregulowane w Kodeksie Cywilnym (art. 720-724). Zgodnie z umową, kwoty, które są pożyczane, podlegają opodatkowaniu. Rodzinna pożyczka jest uznawana za transakcję cywilnoprawną, dlatego kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty podatku w wysokości 2% od kwoty pożyczki. W przypadku niezapłacenia podatku, może on dostać karę w wysokości 20% całkowitej kwoty.

Można też uniknąć podatku, jeżeli pożyczka jest udzielana małżonkowi, dziecku, rodzicielom, babciom czy dziadkom. Ważnym warunkiem zwolnienia z podatku jest maksymalna kwota udzielanej pożyczki, która nie powinna przekraczać 9 637 złotych w ciągu ostatnich 5 lat. Dla innych stopni pokrewieństwa obowiązuje podatek w wysokości 2%.

Gdzie znaleźć korzystne warunki pożyczkowe

Wydaje się, że wzięcie pożyczki u osób z rodziny jest świetnym rozwiązanie w trudnej sytuacji finansowej. Ale nie zawsze to się sprawdza, między innymi ze względu na to, że sprawy finansowe często psują relacje między krewnymi.

Najlepiej nie liczyć na czyjeś wsparcie i samodzielnie szukać rozwiązanie problemów. Najbardziej wygodnym wyjściem jest wzięcie pożyczki w Szybka Gotówka. Dla przykładu, gdyby kobieta z Augustowa wzięła pożyczkę na spłatę czynszu, nie musiałaby teraz ponosić koszty prawne.

Maksymalna kwota pożyczki to 15 tysięcy złotych, a maksymalny termin jej spłaty to 65 dni. Za pierwszą pożyczkę w wysokości do 6 tysięcy nie trzeba płacić odsetków. To oznacza, że pożyczkobiorca może zwrócić dokładnie tyle, ile pożyczył.

Wielką przewagą serwisu jest możliwość składania wniosku w domu. Decyzja o przyznaniu pożyczki jest podejmowana w ciągu 15 minut. Pożyczkobiorca otrzymuje wiadomość na podany numer z decyzją o udzieleniu pożyczki.

Dlaczego warto skorzystać z serwisu Szybka Gotówka

Szybkie pożyczki są bardzo wygodną alternatywą kredytom bankowym oraz pożyczaniu kosztów od osób z rodziny. Przecież nie wszyscy chcą opowiadać bliskim o swoich problemach. Firmy pożyczkowe cieszą się ogromną popularnością ze względu na duża liczbę pozytywnych decyzji. Coraz więcej obywateli Polski korzystają z tego rodzaju usług, najlepszym dowodem na to są statystyki klientów w różnych województwach. Żeby złożyć wniosek o pożyczkę wystarczy zarejestrować się na stronie i podać numer dowodu, PESEL oraz kontaktowy numer telefonu.