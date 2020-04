Podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem edukacji narodowej Dariuszem Piontkowskim i ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Wojciechem Murdzkiem Szumowski podkreślił, że podczas świąt wielkanocnych Polacy "zachowali się niezwykle odpowiedzialnie i zostali w domach". Nie obserwowaliśmy dużego wzrostu zachorowań po tym wydarzeniu. Dzięki temu mogliśmy ogłosić niedawno pierwsze luzowanie tych ograniczeń, które były dla wszystkich bardzo trudne i uciążliwe, ale niezbędne i konieczne do tego, żeby ilość zachorowań nie wzrosła gwałtownie - powiedział.

Reklama

Szef MZ poinformował, że w najbliższych dniach rząd będzie zbierać "informacje o tym, jaki efekt na przebieg epidemii miało zdjęcie tych ograniczeń". Widzimy już ludzi w lasach, parkach, przemieszczających się, uprawiających sport i będziemy komunikowali, co dalej. Te wszystkie analizy, obostrzenia prowadzą do tego, żebyśmy mogli w sposób odpowiedzialny mówić o tym, co dalej - wyjaśnił.

Odnosząc się do ogłoszonych podczas konferencji przewidywanych terminów egzaminów maturalnych i ósmoklasistów, Szumowski zaznaczył, że "te wszystkie terminy zależeć będą również od tego, czy będziemy nadal utrzymywali dystans i zakładali maseczki". Egzaminy, oczywiście, będą przeprowadzone w maksymalnym reżimie sanitarnym, czyli z dystansem, ograniczeniem możliwości kontaktu - zaznaczył. Przypomniał też, że ze względu na sytuację epidemiczną w tym roku nie będzie części ustnej egzaminów maturalnych.

Te działalności nasze zależą od tego, jak będziemy zachowywali się dzisiaj. Nasze dzisiejsze zachowanie da nam szansę wprowadzić kolejne etapy, które chcielibyśmy wprowadzić, jeśli dziś będziemy się zachowywali odpowiedzialnie i rozsądnie - przekonywał Szumowski.

Wcześniej Piontkowski i Murdzek poinformowali, że od 16 do 18 czerwca przewidywane jest przeprowadzenie egzaminów dla ósmoklasistów, a egzaminy maturalne mają odbywać się od 8 do końca czerwca. Zgodnie z zapowiedzią od 22 czerwca rozpoczną się egzaminy potwierdzające klasyfikacje zawodowe, a potem, w połowie sierpnia egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych tak, aby mogli oni dokończyć praktyki.