Jak zaznaczyła, oczekuje się dalszych zgłoszeń, bowiem w internecie krążą wezwania do przyłączenia się do tej akcji. Nie jest jasne, czy demonstracje te faktycznie się odbędą. Według rzeczniczki nie da się ich automatycznie zakazać. By zgłosić demonstrację, wystarczy wypełnić udostępniony przez policję nieskomplikowany formularz online. O całej sprawie poinformowały jako pierwsze niemieckie media internetowe.

Największy dotąd weekendowy publiczny protest zamierzała zorganizować w sobotę po południu w pobliżu Bramy Brandenburskiej 711 Inicjatywa Myśleć Wbrew (Initiative Querdenken 711) ze Stuttgartu, deklarująca się jako obrończyni konstytucyjnych praw obywatelskich. Na proteście miało się pojawić 22 tys. ludzi. Jednak w środę berlińska policja zakazała tej demonstracji oraz innych imprez przygotowywanych przez ten ruch.

Socjaldemokratyczny senator (minister) spraw wewnętrznych w rządzie krajowym Berlina Andreas Geisel oświadczył w związku z tym, że uczestnicy ostatniej podobnej demonstracji 1 sierpnia świadomie łamali obowiązujące zasady higieny i dlatego daliśmy jasno do zrozumienia, że nie damy się ponownie wodzić w tej sprawie za nos. Wiele osób maszerowało wtedy bez masek na twarzach i bez zachowywania odpowiedniej odległości od innych. Geisel zadeklarował również, że "nie jest gotów pogodzić się po raz drugi z tym, iż Berlina nadużywają jako (własnej) sceny negacjoniści koronawirusa, (antysystemowi) Obywatele Rzeszy oraz prawicowi ekstremiści". (PAP)

