Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówił we wtorek, że w ciągu ostatniego tygodnia liczba zajętych łóżek covidowych spadła o blisko 2,7 tys. Zwrócił uwagę, że obserwowany jest delikatny trend spadkowy, ale sytuacja w szpitalach nadal jest trudna.

Reklama

MZ poinformowało we wtorek, że zakażenie koronawirusem potwierdzono u kolejnych 9246 osób, najwięcej przypadków wykryto na Śląsku i na Mazowszu; zmarło 601 chorych z COVID-19. Łącznie, od początku epidemii badania potwierdziły zakażenie u 2 704 571 osób, z których 62 734 zmarły.

Z wtorkowych danych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wynika, że na 6036 miejsc dla pacjentów z koronawirusem zajętych jest 4135 łóżek. Oznacza to, że 1901 pozostawało wolnych. Z 633 respiratorów 519 było w użyciu.

W szpitalach woj. świętokrzyskiego zajętych było 1451 z 1937 łóżek covidowych. Z danych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że w regionie przygotowano 188 respiratorów, z czego 155 jest w użyciu.

W pomorskich szpitalach z powodu zakażenia koronawirusem hospitalizowanych jest 1399 pacjentów. 125 chorych oddycha przy pomocy respiratora. Wolnych pozostawało 855 łóżek covidowych i 73 respiratory.

W Zachodniopomorskiem zajętych było 1113 z 1794 łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. Zajętych było też 113 ze 168 respiratorów dla pacjentów covidowych.

W Wielkopolskich szpitalach dla pacjentów z COVID-19 na łączną liczbę 3800 łóżek covidowych w szpitalach w regionie, ogółem 1233 są wolne. Z kolei na 306 respiratorów dla pacjentów zakażonych koronawirusem 113 pozostawało wolnych.

W podlaskich szpitalach we wtorek było więcej wolnych niż zajętych łóżek covidowych. Hospitalizowanych jest 753 pacjentów zakażonych koronawirusem, wolne były 862 łóżka. W szpitalach w regionie jest 1615 miejsc dla pacjentów z COVID-19 i 131 respiratorów. We wtorek pod respiratorami przebywało 78 pacjentów.

Na Warmii i Mazurach z dostępnych 1539 łóżek covidowych 792 były we wtorek zajęte. Ze 186 respiratorów dla pacjentów z COVID-19 zajętych jest 97 urządzeń.

W szpitalach regionu łódzkiego wolnych było 1046 łóżek dla chorych z COVID-19. Do dyspozycji lekarzy były 182 z 383 respiratorów.

Według danych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w szpitalach w regionie przygotowano 3648 łóżek dla chorych na COVID-19, z czego 2702 są zajęte. W dolnośląskich szpitalach jest 345 respiratorów dla pacjentów zakażonych koronawirusem, z czego 280 wykorzystywanych jest do leczenia.

Z kolei w lubuskich szpitalach dla chorych na COVID-19 przygotowano 1528 łóżek. We wtorek 857 z nich było zajętych. Na 165 łóżek z respiratorami pacjentów leczono na 104.

Lubelski Urząd Wojewódzki podawał, że w szpitalach regionu są 2233 łóżka dla pacjentów z COVID-19, z czego zajętych jest 1614, a wolnych 619. Respiratorów dla pacjentów zarażonych koronawirusem jest 235, z czego 143 pozostają zajęte.

Z 2564 łóżek covidowych w podkarpackich szpitalach we wtorek wolnych jest 923, z których 54 jest wyposażonych w respiratory.

Reklama

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita podał we wtorek, że liczba łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 w szpitalach w regionie zostanie zmniejszona, by jak najlepiej wykorzystać potencjał szpitali tak, by oprócz leczenia zakażonych koronawirusem mogły one leczyć i operować innych chorych. W szczycie trzeciej fali pandemii dla pacjentów z COVID-19 w Małopolsce przeznaczonych było ponad 4200 łóżek. W sobotę pula ta została zmniejszona o 56 miejsc w szpitalu tymczasowym w hali EXPO, teraz wojewoda zdecydował o zwolnieniu kolejnych 132.