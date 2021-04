Ministerstwo Zdrowia przekazało we wtorek informację o 5709 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 460 osób. Z danych resortu zdrowia wynika, że w szpitalach przebywa 26 925 chorych z COVID-19, a 3041 z nich jest podłączonych do respiratorów. To o 5013 hospitalizowanych pacjentów mniej niż tydzień temu.

Nie zaniedbywać chorób przewlekłych

Zgony są wciąż pokłosiem dużej liczby zakażeń między 25 marca a 2, 3 kwietnia. Duża liczba zakażeń wyniknęła z pojawienia się w Polsce nowej, brytyjskiej mutacji koronawirusa, której w przyrodzie było bardzo dużo - powiedział dr Sutkowski. Wskazał, że wpływ na wysoką liczbę zakażeń miło również łamanie przepisów pandemicznych.

Zwrócił uwagę na wciąż zbyt niską świadomość pacjentów, jak postępować w przypadku pojawienia się choroby i zbyt późne zgłaszanie się do lekarza. Kolejność jest taka, że zawsze powinniśmy zgłaszać się najpierw do lekarza rodzinnego i pozostawać pod jego opieką, dopiero później, gdy zajdzie taka potrzeba, zgłaszać się do szpitala - przypomniał. Dodał, że wciąż zdarza się, że pacjenci z objawami gorączki nie są w izolacji, a osoby z objawami duszności i spadająca saturacją, leczą się na własną rękę w domu.

Przypomniał również o tym, żeby nie zaniedbywać leczenia chorób przewlekłych w czasie pandemii. Musimy lepiej zorganizować działanie placówek ochrony zdrowia i zacząć znów leczyć choroby przewlekłe, jak cukrzyca, astma czy nadciśnienie, które mają również wpływ na przebieg infekcji koronawirusa u pacjentów – powiedział.

Kluczem są szczepienia

Odniósł się również do możliwości pojawienia się w Polsce nowych odmian koronawirusa: brazylijskiej i indyjskiej. Jeszcze wciąż na ich temat mało wiemy, uważam jednak, że nie mamy powodów, żeby sądzić, że są to odmiany bardziej zjadliwe czy niereagujące na szczepionki – powiedział.

Kluczowe zdaniem dra Sutkowskiego jest zaszczepienie jak największej liczby osób, co pozwoli na uzyskanie odporności populacyjnej. Chciałbym, żebyśmy zaszczepili 30 mln Polaków. Jeśli zaszczepimy się w 50 proc., a nie w 80, to trzeba się bać o Polskę, o kondycję zdrowotną obywateli – powiedział. Podkreślił, że szczepienia są jedyną drogą powrotu do normalności.

Dr. Sutkowski wskazał, jak ważne jest, żeby szczepienia przeprowadzić w lato, bo fala nowych zachorowań może pojawić się jesienią. Prawdopodobieństwo, że wirus zostanie w przyrodzie po pandemii jest ogromne. To, jak będzie się rozwijać pandemia, na poziomie kilku czy kilkudziesięciu zgonów dziennie, zależy w dużej mierze od nas – powiedział.

Ekspert zapewnił, że nie ma powodu do obaw przed przyjmowaniem szczepionek przeciw COVID-19 i przestrzegł przed czytaniem nieprawdziwych internetowych opinii zniechęcających do szczepień To są bzdury, świat nauki mówi takim bzdurom absolutne nie. To szkodzi zdrowiu publicznemu – powiedział.