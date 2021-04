Pytany o maseczki, Adam Niedzielski stwierdził: - Moglibyśmy je zdjąć przy dziennej liczbie zakażeń poniżej 4-5 tysięcy. - Jeżeli ten parametr będzie spełniony, to ja również wtedy będę rekomendował zdejmowanie maseczek. My oczywiście dysponujemy prognozami i wiemy mniej więcej, jak czasowo będzie wyglądało to dochodzenie do tej liczby zachorowań - powiedział minister zdrowia.

Zastrzegł jednak, że w ramach rządu "jest wiele punktów widzenia na temat znoszenia tempa obostrzeń". - Ja reprezentuję pogląd konserwatywny, premier Gowin bardziej liberalny - dodał.

Kiedy będzie można zdjąć maseczki?

Dopytywany, czy jest w takim razie znana data, gdy będzie można zdjąć maseczki na zewnątrz, odparł: - Ta data prawdopodobnie będzie przedstawiona na konferencji dzisiejszej, kiedy pokażemy cały plan dotyczący luzowania obostrzeń.

Minister pytany był również o znoszenie obostrzeń, między innymi o powrót dzieci do szkół czy przywracanie zabiegów planowych w szpitalach. Minister zapowiedział, że zgodnie z planem od 4 maja w szpitalach przywrócone będą zabiegi planowe, choć - jak zastrzegł - niektóre placówki "już teraz do nich wracają".

Dzieci z klas I-III wracają do szkół

Jak poinformował dzieci z klas 1-3 wrócą do szkoły 4 maja. Mamy jedynie wątpliwość, czy będzie to w całym kraju, czy kilka regionów będzie miało nauczanie hybrydowe - dodał minister. Jak ujawnił, rząd chciałby, aby wszyscy uczniowie wrócili do szkół jeszcze w maju. O tym, że dla rządu "absolutny priorytet ma edukacja" minister mówił także w wywiadzie na łamach "Dziennika Gazety Prawnej".