"Pożegnaj się z rodziną"

Reklama

"Gazeta Wyborcza" poinformowała, że w poniedziałek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak otrzymał maila z pogróżkami. "Jaśkowiak zamorduję cię ŻYDZIE... Zadźgam cię jak Adamowicza... Poderżnę ci ten głupi łeb... Długo nie pożyjesz. Pożegnaj się z rodziną. Zabiję cię na dniach. I tak nie mam nic do stracenia. Zginiesz kur** za to co mi zrobiłeś" – zacytowano w publikacji anonim.

- To nie pierwsza i z pewnością nie ostatnia tego typu groźba. Podobne otrzymali prezydenci innych miast, m.in. Białegostoku, Wrocławia, Olsztyna. To efekt nagonki na samorządowców oraz ciągłego podsycania podziałów w społeczeństwie. Liczę, że autor tych gróźb zostanie szybko namierzony i ukarany – skomentował sprawę prezydent Poznania.

Rzecznik prasowy Urzędu Miasta Poznania Joanna Żabierek powiedziała, że sprawa anonimu z pogróżkami została zgłoszona policji. Dodała, że groźby przesłano na urzędową skrzynkę mailową prezydenta Poznania.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak potwierdził, że funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o pogróżkach wobec prezydenta Jaśkowiaka. - Zajmujemy się sprawą i ustalamy sprawcę - powiedział.

Żabierek zaznaczyła, że od czasu zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w 2019 r. prezydent Jaśkowiak regularnie otrzymuje podobne pogróżki. - Podobne rzeczy prezydent otrzymuje i pocztą tradycyjną, i mailową, czasem w formie komentarzy pod postami na jego oficjalnych profilach w mediach społecznościowych. Zdarza się, że sprawcy zostają ujęci, zobaczymy, jak będzie tym razem - powiedziała.

Podobny e-mail otrzymał Tadeusz Truskolaski

Również prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski złożył zawiadomienie do prokuratury ws. gróźb zabójstwa i treści znieważających go jako funkcjonariusza publicznego - poinformowała jego rzeczniczka Urszula Boublej. Truskolaski chce ustalenia i ścigania sprawcy.

- Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski złożył do Prokuratury Rejonowej w Białymstoku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez nieustaloną osobę, która skierowała na jego adres służbowy prezydent@um.bialystok.pl bezpośrednie groźby zabicia go oraz treści znieważające go jako funkcjonariusza publicznego - poinformowała Boublej w komunikacie.

W ocenie magistratu, "groźby zawarte w e-mailu wzbudzają uzasadnioną obawę, że ich autor może mieć rzeczywisty i rychły zamiar popełnienia czynu z art. 148 par. 1 Kodeksu karnego, co czyni koniecznym pilne ustalenie oraz pojmanie sprawcy". Zdaniem urzędu, doszło też do znieważenie prezydenta jako funkcjonariusza publicznego. - Kierując swoje groźby sprawca posłużył się wobec adresata słowem powszechnie uważanym za obraźliwe, a nawet mową nienawiści - dodała Boublej.

Chodzi o e-mail, jaki został skierowany na adres prezydenta w ubiegły piątek - jak podała Boublej - zaczynający się od słów "zabic.zydow.wbialymstoku". W komunikacie podano treść e-maila, różniącą się od tego, skierowanego do prezydenta Poznania tylko nazwiskiem prezydenta. - O treści wiadomości, która została przeczytana w poniedziałek, poinformowana została policja - podała rzeczniczka prezydenta. - Nie można takich pogróżek zostawiać bez reakcji. Podobne e-maile zostały wysłane także do prezydentów innych miast m. in. Gdańska i Wrocławia. Liczymy na to, że odpowiednie służby zajmą się sprawą i zidentyfikują autora e-maila - dodała.

Zawiadomienie zostało skierowane do Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz 13 stycznia 2019 r. został ciężko raniony nożem przez 27-letniego Stefana W. podczas miejskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Targu Węglowym. Samorządowiec w bardzo ciężkim stanie trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, gdzie zmarł następnego dnia. Adamowicz był prezydentem Gdańska od 1998 r. Miał 53 lata.