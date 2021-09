Pytany o antyunijne wypowiedzi polityków PiS, Andrzej Duda odparł, że "nie po to wchodziliśmy do Unii Europejskiej, żeby z niej wychodzić". - Trzeba walczyć o to, żeby ta europejska wspólnota byłą dla nas jak najlepsza. To nasze podstawowe zadanie - dodał prezydent. - Powinniśmy zmieniać UE na taką, jaką chcielibyśmy aby ona była; w oparciu o wartości, z których ona powstała.

Pytany o zapowiedź odebrania środków finansowych regionom, które nie wycofają się z uchwał dotyczących LGBT, prezydent odparł, że "to jest właśnie koncepcja zmuszania" do przyjmowania określonego światopoglądu. - Nie darmo konstytucja nakłada szczególną opiekę ze strony państwa na małżeństwo i rodzinę, bo to ona buduje społeczeństwo, powoduje, że Polska się rozwija - powiedział o uchwałach.

Prezydent Andrzej Duda pytany był również o szczepienia przeciw COVID-19. - Zachęcam do tego, żeby się szczepić - powiedział. - To znacznie, znacznie, znacznie, znacznie zwiększa prawdopodobieństwo tego, że nic złego nam się nie stanie, nawet jeżeli zachorujemy - dodał.