W czwartek, 7 marca AS Roma zmierzy się z Brighton w pierwszym meczu 1/8 Ligi Europy. Do Wiecznego Miasta przyjechało ponad 4 tys. kibiców z Wielkiej Brytanii. Dwóch z nich zostało zaatakowanych przez fanów rzymskiego klubu.

Liga Europy. Dwóch kibiców rannych

O zdarzeniu informuje "La Gazzetta dello Sport". Do zdarzenia miało dojść tuż po północy. Pracownik restauracji przy via Monte Polacco (niedaleko stacji metra Cavour) zadzwonił na policję, informując, że do jego restauracji weszło dwóch młodych Anglików proszących o pomoc.

Pokrzywdzeni to 28-latek i 29-latek. Przekazali oni policji, że zostali zaatakowani na via Cavour przez grupę sześciu, siedmiu osób. Napastnicy ukradli im pieniądze i dokumenty, a także zadali im kilka ran kłutych.

Brytyjczycy zostali przetransportowani do szpitala.