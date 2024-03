Luty w 2024 roku był historycznie ciepły. Tymczasem pogoda na początku marca przyniosła sporo zachmurzenia. Od środy zaczęło się to zmieniać za sprawą antycyklonu rozciągającego się nad Skandynawią.

Prognozy na kolejne tygodnie nie są jednak zbyt optymistyczne. Meteorolodzy zapowiadają, że w najbliższym czasie mogą wrócić akcenty zimy w postaci opadów śniegu i minusowych temperatur w nocy.

Marzec. Prognoza pogody

Prawdopodobne jest, że marzec w tym roku może okazać się chłodniejszy od tegorocznego lutego. Wynika tak z najnowszej aktualizacji modelu Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF), który został opublikowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Wskazuje on, że w drugiej dekadzie miesiąca, szczególnie na północy i zachodzie kraju, temperatura będzie o ok. 1 st. C niższa od średniej z ostatniego trzydziestolecia.

Następnie ma zrobić się nieco cieplej, jednak w okresie Wielkanocy spodziewane jest kolejne ochłodzenie. Wszystko wskazuje, że tegoroczny marzec będzie charakteryzował się sporymi wahaniami temperatury: pojawią się dni, kiedy termometry wskażą temperaturę powyżej 15 st. C, lecz nie zabraknie również takich, gdy słupki rtęci nie przekroczą 5 st. C.

Trzeba też przygotować się noce z przymrozkami. Według prognoz, mają one występować w marcu znacznie częściej niż było to w ubiegłym miesiącu.

Wielkanoc 2024. Jaka będzie pogoda?

Marzec ma przynieść nieco mniej opadów. Do kraju napłynie zimne powietrze, które, poza deszczem, może przynieść również opady deszczu ze śniegiem. Taka sytuacja spodziewana jest szczególnie na przełomie marca i kwietnia.

Nie można więc wykluczyć, że w niektórych miejscach podczas Wielkanocy wystąpią opady śniegu.