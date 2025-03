Ukraińska tenisistka otrzymała wsparcie

Switolina wcześniej podziękowała Amerykanom za ich "niezachwiane wsparcie" i "współczucie" wpisem w mediach społecznościowych. Wtorek wróciła do tego po zwycięstwie nad wyżej notowaną Jessiką Pegulą. Tym razem reporterom powiedziała, że otrzymała "solidne wsparcie" podczas od kibiców oglądających zmagania w Kalifornii.

Od czasu spotkania w Gabinecie Owalnym otrzymałam wiele wyrazów wsparcia od Amerykanów, a teraz też tutaj, od ludzi na miejscu. Kiedy przybyłam na ten turniej, czułam szacunek i wsparcie dla moich wszystkich rodaków - tłumaczyła.

W ćwierćfinale Ukrainka zagra z Rosjanką

Switolina dodała, że jest to dla niej szczególnie ważne, gdyż w dwóch ostatnich meczach pokonała... Amerykanki. To niesamowite i naprawdę wyjątkowe, biorąc pod uwagę cały stres, z jakim wszyscy Ukraińcy zmagają się teraz - powiedziała tenisistka. W ćwierćfinale Indian Wells Switolina zmierzy się Rosjanką Mirrą Andrejewą.

Zełenski wyproszony z Białego Domu

Pierwsze spotkanie obu prezydentów 28 lutego zakończyło się bez porozumienia. Doszło nawet między nimi do poważnego sporu, rozmowy zostały przerwane, a Zełenski został wyproszony z Białego Domu. Kontakty dyplomatyczne obu stron zostały kilka dni później wznowione, a we wtorek w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej odbyły się kolejne rozmowy między przedstawicielami Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Spotkanie zakończyło się wspólną deklaracją, w której Ukraina wyraziła gotowość do podjęcia 30-dniowego rozejmu, jeśli Rosja zgodzi się na proponowane warunki.

Informując o wynikach negocjacji, prezydent Ukrainy Zełenski podziękował prezydentowi USA Trumpowi za przebieg rozmów. Strony uzgodniły również kolejne kroki w zakresie pomocy wojskowej i wywiadowczej dla Ukrainy, która ma zostać wznowiona. Decyzja o zawieszeniu pomocy miała miejsce 4 marca.