Podczas pełni Księżycznajduje się w tzw. opozycji do Słońca – oznacza to, że oba ciała niebieskie są po przeciwnych stronach Ziemi. Dzięki temu Księżyc jest w pełni oświetlony przez Słońce i widoczny przez całą noc. W kwietniu ten układ może dodatkowo potęgować napięcia emocjonalne i wewnętrzne rozdarcie – klasyczne "rozświetlenie" tego, co zazwyczaj pozostaje w cieniu.

Pełnia w kwietniu nazywana bywa też Różową Pełnią – nie ze względu na kolor Księżyca, ale od różowego kwiatu floksu, który zakwita wiosną w Ameryce Północnej. To przypominajka, że natura się budzi, a my razem z nią.

Co przyniesie pełnia 13 kwietnia 2025 roku?

Pełnia Księżyca często wiąże się z kulminacją procesów, które zaczęły się wcześniej – to moment, w którym coś osiąga punkt szczytowy, a jednocześnie zaczyna się domykać. Dla wielu osób to czas intensywnych emocji,nieprzespanych nocy, a także wewnętrznych refleksji.

Astrologicznie kwietniowa pełnia może przynieść:

Wzmożoną potrzebę porządkowania spraw emocjonalnych, szczególnie w relacjach.

Wyostrzenie intuicji i świadomości własnych potrzeb – warto wsłuchać się w siebie.

Zwiększone napięcie i drażliwość, co może prowadzić do konfliktów – warto zachować spokój i unikać impulsywnych reakcji.

Poczucie presji decyzji lub zakończenia pewnych spraw – to dobry czas, by zamknąć to, co już nie służy.

Pełnia Księżyca w kwietniu. Warto wiedzieć

Niektórzy wykorzystują pełnię Księżyca do prostych rytuałów oczyszczających – zarówno duchowo, jak i fizycznie. Wypisanie tego, co chcemy odpuścić, spalenie tej kartki lub spacer pod gołym niebem w świetle Księżyca mogą działać jak symboliczny reset.

Kolejne pełnie w 2025 roku. Daty

Oto harmonogram kolejnych pełni Księżyca w 2025 roku: