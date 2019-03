W niedzielę w Zagrzebiu odbyła się konferencja ruchów antysystemowych, na której omawiano wspólne założenia programowe w wyborach do Parlamentu Europejskiego pod wspólną nazwą "Manifest Europejski". W spotkaniu uczestniczyli m.in. Paweł Kukiz i lider Ruchu Pięciu Gwiazd Luigi Di Maio, wicepremier w rządzie Giuseppe Contego.

Kukiz poinformował w poniedziałek PAP, że podczas zamkniętego spotkania z Di Maio interweniował w sprawie dwóch wozów rozpoznawczo-bojowych Humber. Należały one do 1. Dywizji Pancernej dowodzonej podczas II wojny światowej przez generała Stanisława Maczka. Sprzęt na złomowisku na Sycylii odnaleźli polscy żołnierze - pasjonaci militariów, którzy przebywają we Włoszech w ramach kontyngentu. Nasi żołnierze uratowali je przed przetopieniem wynajdując je na sycylijskim złomowisku sprowadzając za zgodą strony włoskiej do bazy - powiedział polityk.

Ponieważ misja wkrótce się kończy, powstał problem sprowadzenia wozów do Polski - podkreślił Kukiz. We Włoszech stacjonuje polski pododdział lotniczy, sformowany przez Brygadę Lotnictwa Marynarki Wojennej i wchodzący w skład unijnej misji Sophia.

Misja Unii Europejskiej została ustanowiona w maju 2015 roku w celu rozbijania przemytu migrantów i handlu ludźmi w centralnej części Morza Śródziemnego. We wrześniu 2015 roku, dwa miesiące po oficjalnym rozpoczęciu, otrzymała nazwę Sophia. W lipcu 2017 roku Rada UE przedłużyła mandat operacji EUNAVFOR MED Sophia (EU Naval Force Mediterranean) do 31 grudnia 2018 roku. W rejonie Morza Śródziemnego prowadzona jest także operacja NATO Sea Guardian, w ramach której Sojusz Północnoatlantycki ściśle współpracuje z siłami prowadzącymi operację EU Sophia.

Kukiz dodał, że aby wzmocnić stanowisko ws. czołgów poprosił o list intencyjny w tej sprawie szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Pismo zostało wystosowane w języku angielskim. Dworczyk zaznaczył, że wozy rozpoznawczo-bojowe walczyły na włoskiej ziemi w trakcie II wojny światowej i odzyskanie ich podkreślałoby nie tylko włosko-polskie braterstwo broni w czasie walki, ale również podkreślałoby współpracę w strukturach NATO.

Zdaniem Dworczyka, które wyraża w piśmie, renowacja odnalezionego sprzętu byłaby symboliczna w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i w 75. rocznicę bitwy pod Monte Cassino. Minister w piśmie przypomina także, że ws. Humbera interweniował w styczniu br. wiceszef MON Tomasz Szatkowski u swojego odpowiednika we włoskim ministerstwie.