Prezentacja stołu miała miejsce w piątek, na konferencji prasowej zorganizowanej na placu przed Europejskim Centrum Solidarności (ECS), na którym w nocy z czwartku na piątek ustawiono wyjątkowy mebel zaprojektowany i zbudowany specjalnie na gdańskie Święto Wolności i Solidarności organizowane dla uczczenia 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów.

Stół tworzy kilkadziesiąt wykonanych z metalu modułów ustawionych w dwa kręgi – wewnętrzny i zewnętrzny. Całość ma około 15 m średnicy i może pomieścić około stu osób. Zmieniając ustawienie poszczególnych modułów można zmieniać rozmiary a nawet kształt mebla. Oryginalnie został on wyposażony w białe i czerwone blaty, ale te można wymieniać zmieniając tym samym ich kolorystykę.

Projekt tej wyjątkowej instalacji powstał w należącym do Beaty i Jarosława Szymańskich Studio 1:1, która to firma zaprojektowała także wystawę stałą ECS. W pracach brał udział cały, liczący 35 osób, zespół tworzący Studio 1:1. Jak poinformował w czasie konferencji Jarosław Szymański, za wykonanie projektu pracownia otrzymała zapłatę w postaci "jednej złotówki plus VAT".

Beata Szymańska powiedziała z kolei, że ideą, która była pomocna w zbudowaniu stołu, było używane w analizie matematycznej pojęcie "koła otwartego". - Szukaliśmy otwartej formy, która byłaby w stanie przyjąć wszystkich, którzy mają nieco inne zdanie, nieco inne poglądy, ale będą czuli, że są w środku, że nie są wykluczeni. Szukaliśmy formy, która nie wyklucza, tylko dołącza – powiedziała.

- Jutro o tej porze będziemy właściwie już w pełni świętować. Święto Wolności i Solidarności rozpoczynamy w sobotę od godz. 10 inauguracją okrągłego stołu ale także strefy społecznej – poinformowała na konferencji prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. - Zobaczcie, jak ten stół wygląda, ile osób może przy nim się zmieścić. Bądźmy razem, rozmawiajmy patrząc sobie w oczy i myślimy o Gdańsku, Pomorzu i Polsce - Polsce naszych marzeń – powiedziała.

Jak poinformowali z kolei przedstawiciele ECS, przy stole, przez całe - trwające od 1 do 11 czerwca Święto Wolności i Solidarności odbywać się będą różnego rodzaju warsztaty, spotkania i debaty. W ramach cyklu "Rozmowy na temat" zaplanowano tutaj m.in. spotkania z dziennikarzem i działaczem na rzecz przyrody - Adamem Wajrakiem, informatykiem i członkiem Rady Języka Polskiego – prof. Andrzejem Blikle, językoznawcą Jerzym Bralczykiem, prof. Danutą Huebner i socjologiem Jakubem Wygnańskim. Jak wyjaśniono, po zakończeniu obchodów, stół będzie wykorzystywany przez ECS.

Dulkiewicz poinformowała, że "preludium" Święta Wolności i Solidarności będzie miało miejsce w piątek wieczorem, kiedy to na Zielonym Moście zainaugurowany zostanie pokaz mappingiu przygotowanego specjalnie na obchody. Pokazy będą powtarzane także przez trzy kolejne wieczory – do 4 czerwca włącznie.

Do udziału w rocznicowych wydarzeniach zaprosił też, obecny na konferencji, przewodniczący sejmiku województwa pomorskiego Jan Kleinschmidt. - Pragnę wszystkich zaprosić na Pomorze, do Gdańska, do wspólnego świętowania tego Święta Wolności i Solidarności. Myślę, że powinniśmy razem świętować tą rocznicę, która zmieniła tak istotnie obraz naszego kraju, naszego życia w tym kraju – powiedział.

Na gdańskie Święto Wolności i Solidarności złożą się setki imprez. Będą to spotkania, wykłady, koncerty, wystawy, spektakle, konferencje itp. Pełen program obchodów znaleźć można na stronie www.2019gdansk pl.

4 czerwca w południe na scenie przed budynkiem Europejskiego Centrum Solidarności planowane jest m.in. wspólne odśpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego", proklamacja Deklaracji Wolności i Solidarności, wspólne zdjęcie i degustacja tortu z okazji 30. urodzin polskiej demokracji. Tego samego dnia o godz. 17.30 na Długim Targu odbędzie się wiec z udziałem gości specjalnych Święta Wolności i Solidarności oraz odegranie hymnu Europy.