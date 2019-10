We wtorek wieczorem na swej stronie internetowej gazeta podała za agencją JTA, że Veseli, obecnie jeden z nielicznych żyjących muzułmanów, którzy ratowali Żydów od Holokaustu, pojedzie do Polski z byłym ministrem spraw zagranicznych Albanii Edmondem Panaritim, którego rodzina także uratowała Żydów w tym okresie. W Warszawie wezmą udział w "Wieczorze dla Sprawiedliwych".

"W niezwykle rozdrobnionym i agresywnym świecie, w którym dzisiaj żyjemy, religia niestety często nas dzieli" - zauważył organizator wydarzenia Jonny Daniels z fundacji From the Depths, cytowany przez "Times of Israel". Ale zastrzegł, że świadectwa takie jak Xhemala "łączą nas jako żydów i muzułmanów".

W "Wieczorze dla Sprawiedliwych" będą również uczestniczyły osoby ratujące Żydów z Polski i Białorusi, a także przedstawiciele władz z Izraela, Danii i Stanów Zjednoczonych.

Xhemal Veseli i jego zmarły brat, Hamid, uratowali dwie rodziny żydowskie z rąk włoskich sił okupacyjnych w 1943 roku. Jak wynika z informacji Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem, wówczas 17-letni Xhemal 36 godzin szedł ze starszymi Żydami do swojego domu rodzinnego w Albanii. Yad Vashem uznał braci za Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w 2004 roku.

Żona Xhemala, Derita Veseli, powiedziała, że jej rodzina również uratowała Żydów w Albanii. Jak podaje izraelski dziennik, fundacja From the Depths zobowiązała się do pokrycia kosztów leku na oczy, który stosuje Derita, do końca jej życia. Lek kosztuje rocznie ok. 10 tys. dolarów.

Albania była jednym z niewielu krajów okupowanych przez nazistów, których społeczność żydowska zwiększyła się podczas Holokaustu. Większość z 2000 Żydów mieszkających w Albanii po tym okresie była uchodźcami z sąsiednich państw.