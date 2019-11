Informację o planowanych poszukiwaniach przekazała wicedyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN mec. Anna Szeląg, odnosząc się do pytania PAP o zgodę Ukrainy na rozpoczęcie prac w dwóch miejscach pochówku żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w 1939 r. pod Lwowem. O zgodzie strony ukraińskiej poinformował PAP szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, który w ostatnich dniach wziął udział w posiedzeniu Komitetu Konsultacyjnego prezydentów Polski i Ukrainy.

Specjaliści Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN zamierzają odnaleźć szczątki żołnierzy września 1939 roku, którzy polegli w obronie Lwowa - powiedziała PAP mec. Szeląg, dodając, że dwa miejsca, do których mogą udać się - już bez problemów ze strony ukraińskiej - archeolodzy i antropolodzy IPN to obecnie dwie dzielnice Lwowa - Zboiska i Hołosko. W 1939 r. były to tereny walk polskich żołnierzy z niemieckim Wehrmachtem.

Na Hołosku znajduje się mogiła, która została ujawniona w poprzednich latach przez pracowników dawnej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a obecnie zatrudnionych w Instytucie Pamięci Narodowej. Tam są groby około 120 żołnierzy, których należy ekshumować, jednak na te prace w tym roku - ze względu na ich zakres i warunki jesienno-zimowe - jest już za późno. Natomiast jeszcze w listopadzie chcemy przeprowadzić prace sondażowe w Zboiskach, które będą polegać na zlokalizowaniu i wytyczeniu granic mogiły, gdzie również pogrzebani są żołnierze września 1939 roku - mówiła PAP mec. Szeląg.

Zapewniła też, że obecnie specjaliści IPN przygotowują się do wyjazdu do Lwowa; realizują ostatnie niezbędne formalności. Dopinamy wszystko na ostatni guzik i mamy nadzieję, że już w ciągu najbliższych kilkunastu dni rozpoczniemy prace - dodała wicedyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.