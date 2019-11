Jest to de facto ostatni z procesów dotyczących działań władz PRL podczas stanu wojennego - oceniał przed dwoma tygodniami podczas rozprawy przed Sądem Okręgowym w Warszawie przedstawiciel oskarżycieli posiłkowych Andrzej Adamczyk za Stowarzyszenia "Chełminiacy 1982" skupiającego powołanych wówczas do wojska opozycjonistów.

Apelacje od wyroku I instancji złożyli zarówno prokuratura IPN, oskarżyciele posiłkowi, jak i obrona obydwu skazanych - obecnie prawie 95-letniego C. i niemal 86-letniego S.

Jak dodawał na rozprawie 5 listopada Adamczyk "chcemy ostatecznego wyroku, aby można było odróżnić, kto był katem, a kto ofiarą".

Apelacje oskarżenia nie dotyczyły wymierzonych oskarżonym kar. Prokuratura IPN wniosła odwołanie w zakresie opisu czynu przypisanego oskarżonym. Chodzi m.in. o to, czy oskarżeni działali wspólnie i w porozumieniu ze sobą - sąd I instancji nie zakwalifikował w ten sposób działań oskarżonych, a chce tego IPN. O to samo w apelacji wnioskowali oskarżyciele posiłkowi.

Obrońcy oskarżonych wskazywali m.in. na kwestie przedawnienia oraz wymiaru kar. Broniąca gen. C. mec. Dagmara Różyk oceniała, iż wyrok I instancji "jest całkowicie niesłuszny", a decyzje dotyczące "ćwiczeń", na które powołano opozycjonistów, podejmowały właściwe organy wojskowe. W swych apelacjach wnoszą o umorzenie sprawy, uniewinnienie lub przekazanie procesu ponownie do I instancji.

Ogłoszenie wyroku zaplanowano w warszawskim sądzie okręgowym o godz. 13. Składowi sędziowskiemu przewodniczy sędzia Hubert Gąsior.

Wyrok w I instancji przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa zapadł 22 lutego ub.r. Sąd ten uznał m.in., iż zamiarem oskarżonych było naruszenie podstawowych praw człowieka do tworzenia związków zawodowych, przystępowania do związków i prawa do strajku.

Na przełomie 1982-83 opozycjoniści powołani na ćwiczenia wojskowe spędzili trzy zimowe miesiące na poligonie w Chełmnie. Spali w namiotach; dostali stare buty i mundury; zlecano im też różne - najczęściej nieprzydatne - zadania, jak np. kopanie rowów. Według IPN, warunki były tam surowsze od tych, w jakich trzymano internowanych.

Genezy powołań działaczy opozycyjnych do wojska należy upatrywać w sytuacji, jaka zaistniała w miesiącach po 13 grudnia 1981 r. Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego działalność NSZZ Solidarność została zawieszona i internowano czołowych działaczy, ale związek nie został formalnie zdelegalizowany. Jednocześnie struktury związku podjęły działalność w podziemiu. 8 października 1982 r. Sejm PRL uchwalił nową ustawę o związkach zawodowych, która definitywnie rozwiązywała wszystkie związki zawodowe istniejące przed 13 grudnia 1981 r., w tym Solidarność. W odpowiedzi podziemne władze związku zaapelowały o przeprowadzenie 10 listopada 1982 r. ogólnopolskiego strajku.

"Zapowiedź akcji protestacyjnych na 10 listopada władze stanu wojennego potraktowały bardzo poważnie" - pisał w wydanym w 2016 r. zbiorowym opracowaniu poświęconym kwestii powołań do wojska w stanie wojennym pt. "Inteligentna forma internowania" historyk IPN Marcin Dąbrowski.

Z ustaleń historyków wynika, że wówczas - od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. - na "trzymiesięczne szkolenie wojskowe w ramach służby czynnej" trafiło około 1450 związkowców Solidarności i opozycjonistów - w tym 304 do "obozu" w Chełmnie.

Prokuratura IPN w tej sprawie podnosiła m.in., że gen. C. w październiku 1982 r. jako szef SB na telekonferencji z udziałem m.in. wojewódzkich komendantów MO wskazywał, że można wcielać opozycjonistów do czynnej służby wojskowej lub powoływać na okresowe ćwiczenia. Z kolei gen. S., wówczas dyrektor Departamentu V MSW - jak wskazywał IPN - 21 października 1982 r. skierował szyfrogram do zastępców komendantów wojewódzkich ds. SB, w którym zapisano m.in., by "wytypować osoby rekrutujące się głównie z dużych zagrożonych zakładów pracy (...) a nienadających się z różnych powodów do internowania lub zatrzymania".

W marcu 2015 r. - gdy proces ten ruszał przed sądem rejonowym - oskarżony C. nazwał zarzut "absurdalnym" i "pozbawionym podstaw" oraz "wielce krzywdzącym i niesprawiedliwym". Natomiast S. mówił, że idea powołania "kompanii polowych" powstała w wojsku. Zaprzeczał zarzutowi, by "jego intencją było prześladowanie tych osób".