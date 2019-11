Do kancelarii nowo zaprzysiężonej marszałek Sejmu Elżbiety Witek 13 listopada wpłynęło pismo Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość RP. Jego sygnatariusze domagają się podjęcia konkretnych działań Sejmu i apelują o niezwłoczne przystąpienie do budowy pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Autorzy załączają do pisma projekt takiej uchwały, zaznaczając, że nadrzędnym celem jest upamiętnienie bitwy w formie monumentu" - podaje "ND".

Jak przypomina gazeta, inicjatywy społeczne mające na celu postawienie pomnika Bitwy Warszawskiej pojawiły się już w 2017 roku. Przepychanka trwa już dwa lata, bez żadnego pozytywnego skutku. To jest zaskakujące i oburzające. Temat budowy pomnika powinien być już dawno ustalony i realizowany. Tymczasem jest tylko przepychany z miejsca na miejsce, bez żadnych konkretnych zadań wykonawczych - oburzał się w rozmowie z "ND" Leonard Kapiszewski, prezes Rady Fundacji Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość RP.

Oczekujemy podjęcia stosownej uchwały przez Sejm, wówczas będzie ona wiążąca i zmusi wszystkie organy państwowe, odpowiedzialne za te problemy, do podjęcia działań w tym przedmiocie - mówił Kapiszewski.

Jak przypomina "ND" Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyznaczyło swojego przedstawiciela do sądu konkursowego, który zajmuje się wyborem projektu budowy pomnika. Za realizację przedsięwzięcia odpowiada Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądał pomnik i gdzie stanie. MON patronuje natomiast budowie Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie - obecnie podejmowane są działania dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenia procedur przetargowych.

17 października Senat RP przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej.