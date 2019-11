Bernhard Pacher, szef domu aukcyjnego Hermann Historica, nie krył satysfakcji, kiedy o godz. 22.15 w środę zakończyła się aukcja, na której wystawiono 842 przedmioty z czasów narodowego socjalizmu. Udało się bowiem sprzedać około 80 proc. przedmiotów, a zazwyczaj odsetek ten waha się między 40 a 55 proc. Cylinder Fuehrera, którego cena wywoławcza wynosiła 12,5 tys. euro, został sprzedany za 50 tys. euro. Z kolei czarna sukienka koktajlowa Evy Braun znalazła nabywcę za 4,6 tys. euro, czyli ponad dwa razy więcej, niż wynosiła cena początkowa.

Cylinder Adolfa Hitlera / Polska Agencja Prasowa / Matthias Balk

Licytacja wybudziła kontrowersje. Rabin Menachem Margolin, przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Żydowskiego (EJA) z siedzibą w Brukseli, uważa, że takie aukcje nie powinny mieć miejsca. Apelował on o wycofanie "pamiątek" z licytacji. Nie dlatego, że to miałoby być nielegalne, ale żeby jasno pokazać, że pewnymi rzeczami nie powinno się handlować, zwłaszcza gdy są one - w przenośni - splamione krwią - przekonywał.

Kapelusz Evy Braun / Polska Agencja Prasowa / Matthias Balk

Szef domu aukcyjnego broni jednak licytacji. Tak, Hitler się sprzedaje. Ale przede wszystkim mamy klientów, którzy na poważnie się nim zajmują - mówił. Zapewniał też, że wszyscy kupujący są dokładnie sprawdzani. Nie chcemy wśród nich nazistów - podkreślił.

Sukienka Evy Braun / Polska Agencja Prasowa / Matthias Balk

Według informacji Pachera większość klientów to muzea czy instytucje państwowe oraz prywatni kolekcjonerzy, dla których wystawione przedmioty mają wartość historyczną, a nie sentymentalną. Przyznał jednocześnie, że towarzysząca licytacji atmosfera skandalu napędziła zainteresowanie, np. przez internet wystawione przedmioty licytowało ponad 500 osób - pięciokrotnie więcej niż zazwyczaj.