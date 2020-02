Według prokuratorów pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej, oskarżony od 27 grudnia 1981 do 1984 roku podejmował działania, które przekraczały przysługujące mu uprawnienia służbowe. Jak poinformował we wtorek IPN, Józef W. wielokrotnie kierował wobec pokrzywdzonego groźby pozbawienia wolności. Doprowadził do zwolnienia z pracy Edwarda L. oraz "nieotrzymania jakiejkolwiek innej".

Pokrzywdzony – jak ustalili śledczy - był często bezpodstawnie wzywany do siedziby Komendy Wojewódzkiej MO w Krośnie. Edward L. był też regularnie nachodzony przez funkcjonariuszy SB. Dokonywano również przeszukań w jego mieszkaniu. Czyny zarzucane oskarżonemu Józefowi W. zagrożone są karą od sześciu miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.