Prelegenci to prof. Andrzej Chwalba (UJ), prof. Małgorzata Dajnowicz (UwB) i prof. Przemysław Weingerter (UŁ) Debatę poprowadzi redaktor Bartłomiej Makowski z Polskiego Radia.Trzech historyków reprezentujących różne ośrodki i różne podejścia naukowe dyskutować będzie tym czemu właśnie 11 listopada świętujemy Święto Niepodległości i jak to się ma do polityki historycznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego, znaczeniu odzyskania niepodległości dla różnych grup społecznych i tym kogo możemy nazwać "wygranym" i czy kogoś "przegranym" procesu odzyskania niepodległości i świcie niepodległości widzianym z perspektywy mieszkańców różnych regionów młodego państwa.

