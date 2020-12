Kiedy społeczeństwa i narody naszego regionu decydowały się na bunt i otwarty sprzeciw, były brutalnie tłumione. Tegoroczny grudzień jest miesiącem szczególnie ważnych dla polskiej pamięci rocznic – 50. rocznicy masakry robotników na Wybrzeżu oraz 39. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego – wojny wydanej własnemu państwu przez rządzących nim komunistów z sowieckiego nadania. Historia i tożsamość naszych środkowoeuropejskich przyjaciół jest pełna podobnych blizn – pisze premier Morawiecki.

Gdyby nie sowietyzacja, Trójmorze stworzono by kilkadziesiąt lat temu. Obszar ten, mimo że niezwykle zróżnicowany, przedstawia wiele cech wspólnych, także wynikających z historii najnowszej – wyjaśnia wykładowca Inalco w Paryżu prof. Piotr Biłos.

Jesteśmy zobowiązani opowiedzieć te rocznice światu. - Potraktowaliśmy temat jednak szeroko jako wspólne doświadczenie krajów Europy Środkowej, doświadczenie nieludzkiego systemu. Piszemy o "nieznanej wojnie w sercu Europy". Tłumaczymy światu, co nasze kraje przeżyły, dlaczego jesteśmy tak bardzo wyczuleni na ograniczanie wolności. Także o tym, dlaczego kraje V4 czy Trójmorza trzymają się razem, jak wspólna przeszłość pozwala nam na wzajemne zrozumienie - wyjaśnia PAP prezes Instytutu Nowych Mediów, Eryk Mistewicz.

Tragedia na polskim wybrzeżu, w Gdańsku, sprzed 50 lat, składa się na wspólnotę losów Europy Centralnej uciskanej przez komunistów – podkreśla prezes IPN dr Szarek.

Swoje teksty opublikowali również autorzy zagraniczni, m.in. były korespondent francuskiego dziennika "Le Monde" w Europie Środkowej, a obecny europarlamentarzysta Bernard Guetta, węgierski opozycjonista antykomunistyczny Imre Molnar, francuski socjolog prof. Michel Wieviorka, prof. Francois Hartog oraz włoski filozof Renato Cristina.

To nie są reklamy, nie są to płatne teksty. Redakcje zagraniczne zyskują wysokiej jakości ciekawe teksty, wybitnych autorów, przybliżające naprawdę nieznane dotąd historie jak ta o wojnie prowadzonej przez opresyjny system przez pół wieku. To kolejny już projekt w tym roku, po 100-leciu urodzin Jana Pawła II, rocznicach Bitwy Warszawskiej, Solidarności, odzyskania niepodległości – stwierdził Michał Kłosowski, szef działu projektów międzynarodowych Instytutu Nowych Mediów.

Zasięgi projektów z cyklu "Opowiadamy Polskę światu" przekroczyły miliard odbiorców, za pośrednictwem mediów w blisko 40 krajach, od Wenezueli po RPA, od Hiszpanii i Grecję po Rosję, od Izrael po Nową Zelandię – podsumował Mistewicz.

Projekt zrealizowany został we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Instytutem Polskim w Paryżu, MSZ i PAP. Jest elementem kampanii Instytutu Nowych Mediów „Opowiadamy Polskę światu” wychodzenia z tekstami opinii i mikronarracjami o Polsce do światowych mediów.