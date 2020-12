"Karabin maszynowy MG 34 to niemiecka konstrukcja z okresu II wojny światowej. Wykopali go robotnicy, wykonujący prace ziemne przy basenie p.poż. w miejscowości Włóczyska (gm. Młynary). W tej sprawie będzie powołany biegły z zakresu broni palnej. Następnie prokurator lub sąd zadecyduje o dalszych losach znaleziska. Niewykluczone, że trafi do muzeum" - poinformował Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg.

Reklama