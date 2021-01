27 stycznia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Data święta, uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 r., nie została wybrana przypadkowo. Tego dnia w 1945 r. został wyzwolony niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau – obecnie jedno z najważniejszych Miejsc Pamięci o Zagładzie.

Komentarz wicepremiera Glińskiego

MKiDN podało, że "w tym szczególnym dniu wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński przypomniał, że były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau był efektem +cywilizacyjnych+ dokonań Niemiec". "To naród niemiecki zbudował system obozów koncentracyjnych i zagłady, to Niemcy postanowili wyniszczyć naród żydowski, polski i elity innych narodów. Dziś, w 76. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, musimy o tym szczególnie pamiętać" – powiedział wicepremier.

W związku z tym, że przez pandemię niemożliwe jest oddanie czci Ofiarom Holocaustu w miejscach ich kaźni i męki, wicepremier Gliński zaapelował o symboliczny udział w uroczystościach i spotkaniach w przestrzeni wirtualnej.

Resort kultury przypomniał, że "w tym roku głównym motywem obchodów 76. rocznicy wyzwolenia Auschwitz jest los dzieci urodzonych w obozie lub do niego deportowanych". "Na podstawie szacunkowych danych przyjmuje się, że do obozu deportowanych zostało co najmniej 232 tys. dzieci i młodocianych, z których ok. 216 tys. stanowili Żydzi, 11 tys. Romowie, ok. 3 tys. Polacy, ponad 1 tys. Białorusini oraz kilkuset Rosjan, Ukraińców i innych. Ogółem w obozie zarejestrowano ok. 23 tys. dzieci i młodocianych, z których w styczniu 1945 r. na terenie Auschwitz oswobodzono nieco ponad 700. Wszystkie były skrajnie wyczerpane i miały niedowagę, chorowały na awitaminozę, gruźlicę, a niektóre miały odmrożone kończyny" - napisano na stronie MKiDN.

Obchody tylko w sieci

W związku z pandemią tegoroczne obchody odbędą się w przestrzeni internetowej. Transmisja wydarzenia rozpocznie się 27 stycznia 2021 r. o godzinie 16 i będzie dostępna na stronach www.auschwitz.org oraz www.76.auschwitz.org, a także na kanałach społecznościowych Muzeum Auschwitz-Birkenau. Uroczystość rozpoczną świadectwa Ocalałych – Zdzisławy Włodarczyk i Anity Lasker-Wallfisch, po których nastąpią oficjalne wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy, wiceambasadora Izraela, charge d'affaires Tala Ben-Ari Yaalona oraz ambasadora Rosji Siergieja Andriejewa. Oficjalną część zakończą modlitwy rabina Michaela Schudricha, biskupa rzymskokatolickiego Romana Pindla, biskup prawosławnego Atanazego oraz biskupa ewangelicko-augsburskiego Adriana Korczago.

Ok godz. 17 odbędzie się dyskusja online: "Wpływ wojny i Holokaustu na kształtowanie się tożsamości dziecka".