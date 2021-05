W siedzibie oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi odbyła się konferencja nt. utworzenia nowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945).

Dzisiaj możemy ogłosić, że wspólnie z IPN i z Rzecznikiem Praw Dziecka, powołujemy nową instytucję, która formalnie jest powołana przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, jako prowadzącego nowe muzeum, instytucję kulturę pn. Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945) - ogłosił na konferencji wicepremier Gliński. To jest ten słynny, a jednocześnie zawsze mrożący krew w żyłach obóz na ul. Przemysłowej - dodał.

Gliński podkreślił, że "bardzo wiele środowisk dbało o pamięć o tym miejscu i przeprowadziło wiele badań, analiz, książek".

Jak mówił, nowo powołana placówka "dopiero kształtuje swoje zręby instytucjonalne". Merytorycznie jest już przygotowane środowisko, ale musimy to oblec w kształt instytucjonalny - wyjaśnił.

Poparcie prezydenta

Zaznaczył, że inicjatywa ma poparcie prezydenta Andrzeja Dudy. Jesteśmy także w kontakcie z władzami miasta. Rozmawiałem telefonicznie z panią prezydent Zdanowską, wystosowałem list oficjalny z propozycją współpracy, wstępna odpowiedź jest bardzo pozytywna. Mam nadzieję, że do tej współpracy dojdzie, ponieważ nieruchomości - o których myślimy, że mogłyby stanowić ten wkład materialny do Muzeum - należą do miasta. Poza tym miasto jest gospodarzem także terenu, więc ta współpraca byłaby ze wszech miar oczekiwana i myślę, że do niej dojdzie - powiedział minister kultury.

W trakcie uroczystości powołanie na stanowisko p.o. dyrektora Muzeum odebrał z rąk wicepremiera Glińskiego dr Ireneusz Piotr Maj.

Formalnie Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945) rozpocznie działalność 1 czerwca.

Ideą powstania w Łodzi muzeum jest godne upamiętnienie i uczczenie dziecięcych ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu, który był prowadzony przez niemieckie władze okupacyjne od 11 grudnia 1942 r. do 19 stycznia 1945 r. przy ul. Przemysłowej w Łodzi pod oficjalną nazwą "Polen - Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt (Kinder - KZ Litzmannstadt)".